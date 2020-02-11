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المريخ يوالى الإعداد وشبح الإقالة يلاحق أبوعنجة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 11-فبراير-2020

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المريخ يوالى الإعداد وشبح الإقالة يلاحق أبوعنجة

يستأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ اليوم تحضيراته بحسب صحيفة اليوم التالى لمواجهات القسم الثاني من الموسم بعد أن خسر الفريق الجولة الثانية أمام الأهلي شندي .

وحطم مجلس المريخ أو ما تبقي منه الأرقام القياسية في الفشل غير أن المجلس ظل ينتقي بعناية أبناء النادي ليضعهم أمام محرقة الجماهير وفي وقت عصيب وحساس للغاية

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وتفاوتت نتائجه وتذبذبت بفعل الإعداد الضعيف وعدم توفر البيئة الصالحة لتحقيق النتائج ليتعرض حالياً لحرب شرسة من الجماهير في وسائل الإعلام ليكون الضحية الجديدة من أبناء المريخ.

وتشير كل التوقعات إلى أن أبوعنجة سيستقيل أو يقال مع الضو قدم الخير في وقت لن يكون بعيداً قياساً بالنتائج المتذبذبة والمستوى الضعيف الذي يقدمه الفريق.

ولم يكن التوقع بالمشكلة الهجومية التي سيعانيها المريخ في حاجة لذكاء أو فطنة بعد أن تخلص ما تبقى من المجلس من النعسان، ميدو، شلش ، محمد داؤود، وفشل في حماية العقرب ليكون الفريق تحت وطأة المشاركة برمضان عجب بلا بديل على مقاعد البدلاء وهو اللاعب غير المتخصص في الهجوم كمهاجمٍ صريح.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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