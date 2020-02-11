(المركزي) يحدد أسعار جديدة للعملات الأجنبية والدولار يقفز لـ100جنيه

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : اقتصاد 172 مشاهدة أعلن بنك السودان المركزي قيمة جديدة للجنيه، بالمقابل عاودت العملات الأجنبية الارتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي. وحدّد بنك السودان المركزي اليوم (الثلاثاء) ، بحسب صحيفة الصيحة أسعار رسمية جديدة للعملات الأجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 51.000 جنيه والبيع 51.256 جنيه. Advertisements وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيهاً للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه. وأورد موقع (سودان برس) أن العملات الأجنبية عاودت الارتفاع اليوم (الثلاثاء) في السوق الموازي . وبحسب متعاملين في الخرطوم فقد سجل الدولار 100.00 جنيهاً اليوم الثلاثاء بينما أصبح الريال السعودي 26.65 جنيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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