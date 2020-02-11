التاريخ: 11-فبراير-2020
78 مشاهدة
أفادت مصادر موثوقة بحسب صحيفة اليوم التالى أن الخرطوم الوطني شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس المريخ بعد أن ارتد شيك كان قد قدمه المجلس في فترة سابقة كجزء من مستحقات انتقال حمزة داؤود وسيف تيري وسجل المريخ الثنائي قبل نحو موسمين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكوماندوز يشرع في إجراءات قانونية ضد مجلس المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.