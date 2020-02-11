الكوماندوز يشرع في إجراءات قانونية ضد مجلس المريخ

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : رياضة 78 مشاهدة Advertisements أفادت مصادر موثوقة بحسب صحيفة اليوم التالى أن الخرطوم الوطني شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس المريخ بعد أن ارتد شيك كان قد قدمه المجلس في فترة سابقة كجزء من مستحقات انتقال حمزة داؤود وسيف تيري وسجل المريخ الثنائي قبل نحو موسمين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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