مؤتمر صحفي هام لمدني عباس غداً الأربعاء

التاريخ: 11-فبراير-2020
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يعقد وزير التجارة والصناعة الأستاذ مدني عباس مدني يوم غد الأربعاء الساعة الثالثة عصراً مؤتمراً صحافياً هاماً بمباني الوزارة.
وبحسب وكالة سونا للأنباء سيعلن من خلال هذا المؤتمر عن سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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