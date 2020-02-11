التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 214 مشاهدة يعقد وزير التجارة والصناعة الأستاذ مدني عباس مدني يوم غد الأربعاء الساعة الثالثة عصراً مؤتمراً صحافياً هاماً بمباني الوزارة. Advertisements وبحسب وكالة سونا للأنباء سيعلن من خلال هذا المؤتمر عن سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز . الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي هام لمدني عباس غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.