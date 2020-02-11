السلطات السودانية تضبط خلية بحوزتها عبوات متفجرة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أعلنت الشرطة السودانية ضبط شبكة اجرامية مكونة من سودانيين واجانب بحوزتهم عبوات متفجرة.

Advertisements وقال الفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشاير، فريق من مباحث ولاية الخرطوم القت القبض على احد المتهمين بحوزته كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات تستعمل فى العمليات الاولية لصناعة المتفجرات. وأضاف ان الشرطة وضعت يدها على المعروضات لإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الادارة العامة للادلة الجنائية. واشار إلى تحريات جارية بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد العملية الاجرامية.

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