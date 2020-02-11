السلطات توافق على تسليم هؤلاء للجنائية الدولية

الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

وافقت السلطات الانتقالية في السودان على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية متى ماطلبت ذلك، وابرزهم الرئيس المعزول، عمر البشير، واحمد هارون.



وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني،، محمد الفكي سليمان، لــ"اخبار الخليج 365" إن مجلسي السيادة والوزراء، وقوى اعلان الحرية والتغيير، تحالف الاحزاب الحاكمة، ناقشوا باستفاضة الجوانب السياسية والقانونية للقرار قبل اتخاذه.

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وأضاف ان تسليم المطلوبين بارتكاب جرائم حرب يصب في صالح عملية السلام.

ومن جهة ثانية قال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، اتفقنا مع حركات الكفاح المسلحة في مسار دارفور على تسليم المطلوبين للجنائية.

واعلن عضو الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشي، الاتفاق على هذه الخطوة خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت ظهر اليوم مع قيادات مسار دارفور.

وأصدرت الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 أوامر توقيف بحق البشير واخرين من قادة النظام المعزول، لاتهامهم بجرائم حرب وجرائم الانسانية والابادة الجماعية.