محام: عمر البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية‎

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الثلاثاء 11 فبراير 2020
قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها ”محكمة سياسية“، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وصرح المحامي محمد الحسن الأمين: ”نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر؛ لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات“.
وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور بغرب البلاد، على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.
والبشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة، العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهم جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.
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