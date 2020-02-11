خاص.. لجنة التفكيك تكشف مخالفات مالية في عدد من البنوك

الثلاثاء 11 فبراير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين كشف مصدر مطلع في لجنة تفكيك النظام المعزول، عن تجاوزات خطيرة في عدد من البنوك التي اصدرت اللجة قرار بحل مجالس ادارتها واعفاء مديريها.

Advertisements وقال المصدر لــ”اخبار الخليج 365” وفضل حجب اسمه، إن البنوك سحبت 90% المبالغ المالية في المحافظ الائتمانية بالنقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي. وأضاف أن اللجنة ستخضع المسؤولين عن هذه التجاوزات للتحقيق لمعرفة بنود التصرف في تلك الاموال. واصدرت لجنة التفكيك وازالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو، الاسبوع الماضي، قرارات بحل مجلس ادارت العشرات من المؤسسات والبنوك، من بينها اعفاء مسؤوليين في البنك المركزي السوداني.

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