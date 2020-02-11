الحكومة والحركات المسلحة تتفق على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية

الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمدأمين

اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، وكل المطلوبين في جرائم الحرب في دارفور.

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وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشي، عقب جلسة المفاوضات في مسار دافور، اتفقنا على مثول الذين صدرت بحقهم اوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف في تصريح صحافي اليوم(الثلاثاء) لا نستطيع ان نهرب مطلقا من مواجهة ان هنالك جرائم ارتكبت ضد الانسانية.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرات توقيف بحق الرئيس البشير، واحمد هارون، وقائد المليشيا علي كوشيب في جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في دارفور.