الثلاثاء 11 فبراير 2020

تم اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء تدشين تحالف الحراك الشعبي الموحد لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة.



وطالب التحالف بتحقيق شعار ثورة ديسمبر(حرية، سلام وعدالة) وإصلاح السودان وتحقيق مكاسب الثورة وماجاءت من أجله.

وأشار التحالف إلى ضرورة أن تستمر القوات النظامية في نهجها القومي وحفظ لحمة البلاد من التشرذم والشتات وأن يكون السودان في الريادة والمقدمة وأن يعيش الشعب حياة كريمة.

وقال التحالف ليس لدينا أجندة سياسية سوى أن يجد السودان حظه من السلام والتنمية والحرية المطلوبة، داعياً كل الكيانات والتحالفات للانخراط في هذا التحالف دفاعاً عن الوطن.