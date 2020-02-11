مصرع (3) أشخاص في حادث مروري بطريق شريان الشمال

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : حوادث 14 مشاهدة لقى (3) أشخاص مصرعهم يوم (الاثنين) إثر حادث مروري كبير بطريق شريان الشمال عند منطقة الملتقى. Advertisements واصطدمت عربة بوكس تحمل “بنزين” بشاحنة (دفار) بها أسطوانات غاز، ما أدى إلى حريق هائل جراء الحادث ووفاة ثلاثة ركاب حرقاً بالنار. وبحسب صحيفة المجهر، فإن اثنين من المتوفين من قرية “القرير”، بينما الثالث من قرية “قنتي” بالولاية الشمالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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