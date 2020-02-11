“الزلفاني” يكشف عن مفاوضات مريخية

كشف التونسي “يامن الزلفاني” مدرب المريخ الأسبق والمدير الفني السابق بشبيبة القبائل الجزائري، وجود تفاوض بينه والمريخ.

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وقال إن ذلك حدث قبل التعاقد مع الشبيبة ونشط في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأول، ولم يستبعد “الزلفاني” عودته مجدداً لتدريب المريخ.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة المجهر، أن شبيبة القبائل فسخ عقد “الزلفاني” بعد أسبوع واحد من التعاقد معه وذلك برفض الاتحاد الجزائري اعتماد التونسي بسبب حصوله على رخصة التدريب الأفريقية (بي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)