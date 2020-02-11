التاريخ: 11-فبراير-2020
6 مشاهدة
كشف التونسي “يامن الزلفاني” مدرب المريخ الأسبق والمدير الفني السابق بشبيبة القبائل الجزائري، وجود تفاوض بينه والمريخ.
وقال إن ذلك حدث قبل التعاقد مع الشبيبة ونشط في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأول، ولم يستبعد “الزلفاني” عودته مجدداً لتدريب المريخ.
الجدير بالذكر بحسب صحيفة المجهر، أن شبيبة القبائل فسخ عقد “الزلفاني” بعد أسبوع واحد من التعاقد معه وذلك برفض الاتحاد الجزائري اعتماد التونسي بسبب حصوله على رخصة التدريب الأفريقية (بي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الزلفاني” يكشف عن مفاوضات مريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.