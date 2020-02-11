الغاني (أبياه) يقترب من تدريب الهلال

التاريخ: 11-فبراير-2020
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اقترب “أشرف سيد أحمد الكاردينال” من حسم صفقة انتقال المدرب الغاني “كواسي أبياه” للعمل بالدوري الممتاز السوداني عبر بوابة الهلال.
وأفاد مصادر، أن الهلال و”أبياه” اتفقا على النقاط الأساسية وتبقت بعض الجوانب التي يتوقع حسمها خلال الساعات المقبلة.
يجدر ذكره بحسب صحيفة المجهر، أن “أبياه” اختلف مع قادة الاتحاد العام لتدريب منتخب السودان بسبب المسائل المالية بجانب اشتراط إشرافه على المراحل السنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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