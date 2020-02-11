زوج يقدم قفة فرح (العيش) لزوجته وأبناؤه يحتفون بها

احتفى ثلاثة أبناء بما قدمه لهم والدهم (قفة فرح)، ولكن ليست تلك التي تمتليء بالهدايا، فالزوج قدمها لزوجته وأبنائه وهي عبارة عن (رغيف)، واحتفت الزوجة والأبناء بـ(قفة فرح العيش) احتفاءً غير مسبوق، خاصة وأن الزوج كان قد حلف “طلاق” بأن لا يقف مرة أخرى في صف عيش، بعد أن انتهى الخبز في إحدى المرات وهو يقف في الصف ولم يحصل عليه.

وكان طيلة أسبوع كامل الزوجة تقوم بإعداد (الكسرة والقراصة)، ولكن يبدو أن الزوج كفر عن يمين “الطلاق”، وقام بتقديم الرغيف لهم مجدداً.

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أحد المقربين للأسرة روى الحادثة بحسب صحيفة آخر لحظة، وأكد أن هناك مواقف كثيرة للأسر مع صف العيش، مؤكداً أن لديه جاراً يتناوب أبناؤه في صف العيش، وكل يوم على زول فيهم، وأشار إلى أن صف العيش جعل الكثير من شباب الحلة يتهربون من المرسال لنساء الحي، حتى يتفادوا الوقوف في الصف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)