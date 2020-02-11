الأرصاد الجوي: انخفاض كبير جداً في درجات الحرارة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، وأن تستمر درجات الحرارة ،بشقيها العظمى والصغرى، في الانخفاض الكبير في معظم أنحاء البلاد مع تأثر معظم الأجزاء من البلاد بالغبار المثار.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت بمدينة الدمازين وسجلت 34 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 4 درجات . وأوضح أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 28 درجة وأدناها 11 درجة مئوية مع تأثر ولاية الخرطوم بالغبار المثار.

Advertisements

الخرطوم(أخبار الخليج 365)