(الحرية) و(الثورية) يناقشان تعديل الوثيقة الدستورية

ناقشت “قوى الحرية والتغيير” في اجتماعاتها مع “الجبهة الثورية” بجوبا تعديل الوثيقة الدستورية ومخرجات اتفاق أديس أبابا.

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وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن من أهم أجندة الاجتماعات المشتركة التي بدأت أمس تعديل الوثيقة الدستورية ومخرجات اتفاق أديس أبابا.

وكشف عن اتفاق لتكوين لجنة سياسية مشتركة لتقديم توصية بالحلول لهذه القضايا وغيرها من النقاط محل الخلاف بين الطرفين. وانعقد اجتماع مشترك أمس اتفق فيه الطرفان على تجاوز الخلافات وتكوين لجنة سداسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)