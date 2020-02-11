استرداد عربة مسروقة قيمتها تفوق المليار

التاريخ: 11-فبراير-2020
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تمكنت فرعية مكافحة سرقة العربات من استرداد عربة مسروقة من أمام مباني شركة بترولية قيمتها ” 1.100.000 ” مليار جنيه .
وفي وقت وجيز وذلك من خلال عملها في مجال ورصد حركة معتاديها للحد من نشاطهم الإجرامي ،وجدت بحوزة أحد المتهمين بمعبر تفتيش جبل أولياء .
وبمراجعة سجلات المرور تم الإتصال بالمالك المسجل للعربة ، حيث أفاد بأنه داخل قسم شرطة الخرطوم شرق بخصوص إجراءات بلاغ سرقة العربة المادة (174ق ج ) بقسم شرطة الخرطوم شرق .
وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، أفاد الشاكي الذي يعمل موظفاً بإحدى الشركات البترولية أن العربة تمت سرقتها من أمام مباني الشركة تم القبض على المتهم وإحضار العربة لمباني الفرعية وإستلام الأوراق ومواصلة التحري لتكملة إجراءات البلاغ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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