اجتماع بين (الشعبي) و(الأمة) يبحث لقاء (البرهان–نتنياهو)

عقد وفد من حزب المؤتمر الشعبي اجتماعاً مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد، وعلى رأسها المستجدات السياسية فيما يتعلق بلقاء رئيس المجلس السيادي برئيس الوزراء الإسرائيلي بيوغندا.

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وكشف المؤتمر الشعبي في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة مساء أمس، أن الوفد بقيادة الأمين العام المكلف بالإنابة د. بشير آدم رحمة، ونائب الأمين العام د. سهير صلاح، وأمين، وأمين العلاقات الخارجية محمد بد الدين حامد.

وأوضح الشعبي أن الاجتماع ناقش الخطاب الصادر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بفرض الوصاية الأممية على السودان تحت البند السادس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)