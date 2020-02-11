الشعبي يطالب حمدوك بالاعتذار للشعب

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة وصف المؤتمر الشعبي خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة لتعيين بعثة سياسية أممية للسودان بأنه خطوة كارثية تقنن للتدخل الدولي وتضع البلاد تحت الوصابة الدولية. Advertisements وأعلن الحزب في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، رفضه أي تدخل أممي جديد في السودان وطالبوا رئيس الوزراء بسحب الخطاب والاعتذار للشعب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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