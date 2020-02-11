انتهاء مهلة حصر العربات غير المقننة بجنوب دارفور

كشفت إدارة الجمارك بولاية جنوب دارفور، عن حصر عدد (9441) مركبة غير مقننة بنيالا، ضمن تنفيذ الموجهات الاتحادية بتقنين المركبات التي تسمى بالبوكو حرام.
ووقف والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، على سير عملية الإجراءات المتعلقة بحصر وتقنين العربات في يومها الأخير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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