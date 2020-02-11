تعيين نائب لمدير المخابرات من الجيش

التاريخ: 11-فبراير-2020
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علمت مصادر، عن صدور قرار بتعيين الفريق ركن محمد الغالي، نائباً لمدير المخابرات العامة قادماً من المؤسسة العسكرية.
وكان أحمد فضل يشغل نائباً لمدير المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب، قبل أن يصدر قرار بتعيين الغالي.
وقرر المكون العسكري في مجلس السيادة بحسب صحيفة آخر لحظة، اختيار مدير جهاز المخابرات ونائبه دون مشاورة الجهات المدنية (مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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