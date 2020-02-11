غندور يتهم مبارك الفاضل بالكذب وإشانة السمعة

هاجم رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، متهماً إياه بالكذب على خلفية تصريحه لصحيفة (الشرق الأوسط) بشأن تطبيع وزير الخارجية السابق (غندور) مع إسرائيل.

وقال غندور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) بحسب صحيفة آخر لحظة أمس: لقد طالعت الإفادات التي أدلى بها مبارك الفاضل لصحيفة الشرق الأوسط وقد زعم بأنني قُدت حواراً مع الإسرائيليين إبان فترة وجودي بالحكومة وهو كذب بواح.

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مضيفاً: استغرب كيف يستسهل اتهام الآخرين بهذه البساطة واختلاق وقائع لا وجود لها على أرض الواقع. فقد نفى عن نفسه ذات التهمة عندما سُئل عن مشاركته في حوار سوداني إسرائيلي مزعوم، وهو بهذا يخرج عن دائرة الحديث السياسي والإدلاء بالآراء الشخصية إلى دائرة الكذب الضار وإشانة السمعة وهو تعدي للحرية في التعبير إلى حقوق الآخرين، وقال إنني احتفظ بممارسة حقي القانوني كاملاً في اللجوء إلى التقاضي جراء هذا الكذب الضار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)