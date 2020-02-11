القبض على لصوص يعملون في محلات أسماك مشهورة

التاريخ: 11-فبراير-2020
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تمكنت فرعية أم درمان من القبض على ثلاثة متهمين بناء على معلومات توفرت للفرعية بأن هناك عدداً من المشتبه فيهم يعملون في محلات مشهورة للأسماك بأم درمان ، تمكنوا من سرقة مبالغ مالية لأكثر من مائة ألف جنيه من الشاكي .
وبالتحري الدقيق إتضح بأن هناك بلاغاً مدوناً في مواجهتهم بقسم أم درمان جنوب وبإستجواب المتهمين أقروا بشراء موتر بمبلغ 80 ألف جنيه من المبلغ المسروق وتصرفوا بباقي المبلغ .
وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، تم فتح بلاغ في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للعدالة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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