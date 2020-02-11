القبض على لصوص يعملون في محلات أسماك مشهورة

تمكنت فرعية أم درمان من القبض على ثلاثة متهمين بناء على معلومات توفرت للفرعية بأن هناك عدداً من المشتبه فيهم يعملون في محلات مشهورة للأسماك بأم درمان ، تمكنوا من سرقة مبالغ مالية لأكثر من مائة ألف جنيه من الشاكي .

وبالتحري الدقيق إتضح بأن هناك بلاغاً مدوناً في مواجهتهم بقسم أم درمان جنوب وبإستجواب المتهمين أقروا بشراء موتر بمبلغ 80 ألف جنيه من المبلغ المسروق وتصرفوا بباقي المبلغ .

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، تم فتح بلاغ في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للعدالة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )