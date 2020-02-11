رجل يتعدى على زوجته بـ(السيف)

التاريخ: 11-فبراير-2020
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أقدم رجل على الإعتداء على زوجته ضرباً بسيف ، مسدداً لها عدة ضربات إصابتها بالجراح العمد في أجزاء متفرقة من جسدها إستدعت نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج .
فيما دون عم الزوجة بلاغاً ضده في قسم شرطة أمبدة شمال . البلاغ أفاد فيه أن المتهم تمكن من ضرب المجني عليها بواسطة سيف عدة ضربات برأسها ورقبتها ويدها وظهرها ، سبب لها الجراح ، وذلك بأمبدة الحارة (18) حيث عملت شرطة القسم إجراءاتها بإسعاف المجني عليها الى حوادث مستشفى أم درمان بأورنيك (8) جنائي وحجزها بها للعلاج .
وبحسب صحيفة السوداني الدولية ، وبالبحث تم القبض على المتهم وبإستجوابه أقر بالإتهام المنسوب ليه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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