المالية إعادة النظر في دعم البنزين وترشيد الدعم

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني د. إبراهيم البدوي، بإعادة النظر في دعم البنزين وترشيد الدعم والخروج منه على وجه السرعة.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس، إنه من الصعوبة بمكان الدفاع عن البنزين وتكلفة الدعم كبيرة، وعزا الاختناقات لأسباب موضوعية وليس لعدم وجود التمويل، وأضاف بأن مشكلة الوقود نتيجة لمشكلة الخط الناقل، واعتبر أن تحديد وزارة الطاقة حصة الوقود بواقع (4) جوالين للسيارة أمر ضروري ولا بد منه بما أن السلعة مدعومة.

وأقر الوزير بحسب صحيفة الصيحة، بمشكلات وصعوبات في دعم الخبز، وجزم بأن الدعم قانون الدولة، والموقف الآن مقدور عليه ببعض الجهود، ونوه إلى مساعٍ لاستخدام طاقة مخابز موجودة، واستخلاص أكبر للخبز المدعوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)