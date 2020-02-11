مجلس الأمن والدفاع يناقش الأزمة الاقتصادية

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة عقد مجلس الأمن والدفاع أمس، اجتماعاً بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ناقش التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووضع المعالجات اللازمة لتخفيف أعباء المعيشة والحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين. Advertisements وكلف المجلس بحسب صحيفة الصيحة، وزير المالية إبراهيم البدوي بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق التي ستتم عبرها المعالجات المطلوبة والضرورية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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