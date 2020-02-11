اجراءات لازالة صفوف الوقود وعودة مصفاة الخرطوم كلياً للعمل

أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط ،عن عودة مصفاة الخرطوم للعمل كلياً اليوم بطاقة تغطي 80% من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي، 70% من البنزين و50% من الجازولين.

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وقال تجمع العاملين بقطاع النفط في بيان تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه إن المصفاة الجديدة تعمل حالياً بطاقتها التشغيلية المعتادة بحوالي ٤٠ الف برميل في اليوم، حيث لم تتأثر بالإنسداد في الخط، مبيناً انه تم توفير مد منتظم من الخام للمصفاة القديمة بالمعدل الطبيعي ٤٣ الف برميل في اليوم بالإضافة لتوفير معدل ٢٥ الف برميل في اليوم من الضخ العكسي من بورتسودان، و١٨ الف برميل عن طريق الحل الجزئي لمشكلة الخط الناقل للنفط من حقول هجليج نتيجة للجهود المبذولة في حل المشكلة في خط الأنابيب، وأضاف: بالفعل بدأت عملية ترسيب الخام في الخزانات وسيبدأ اليوم الثلاثاء انتاج المشتقات النفطية من المصفاة القديمة.

وقال: بتشغيل المصفاة القديمة اليوم ستعود مصفاة الخرطوم كلياً للعمل بطاقتها المعتادة لتغطي 80% من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي، 70% من البنزين و50% من الجازولين ،بالإضافة للمشتقات المتوفرة في بورتسودان. وعزا تجمع العاملين إنسداد الخط الناقل للخام من حقول هجليج إلى مصفاة الخرطوم، الى ضخ كميات من النفط غير مطابق للمواصفات التشغيلية عبر خط الأنابيب، الأمر الذي أدي لسد جزئي في الخط مما استوجب معالجات كيميائية وإضافة مضخات مؤقتة لتمكن من تنظيف الخط من المواد الشمعية المترسبة ، معلناً عن تقدم كبير في علاج المشكلة دون الحوجة لقطع الخط أو إيقاف التشغيل، من جانب آخر، أعلن العاملون عن اجراءات اتخذتها وزارة الطاقة والتعدين من شأنها إنهاء الصفوف وإزالة الإختناق وذلك بتحديد كمية محددة من الوقود يومياً لكل عربة، ودراسة إمكانية السماح لبعض الشركات العاملة بتوزيع المنتجات البترولية باستيراد الوقود وبيعه بالسعر التجاري، بالإضافة لإلزام بعض طلمبات الخدمة بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)