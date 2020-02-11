الوساطة: توقيع اتفاق حول “مسار الشرق” خلال ساعات

التاريخ: 11-فبراير-2020
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قَال رئيس وساطة مُفاوضات جوبا حول السلام بالسودان توت قلواك، إنّ أطراف التفاوُض كَافّة أجمعت على أنّ “مسار شرق السودان” يَضُم كل أبناء الشرق، ونوّه لتوحُّد الرؤى بين الوفد الذي جاء من الخرطوم ووفد الشرق الموجود بجوبا حول قَضَايَا الصحة والتعليم والأرض “الألغام” ومياه الشرب النقية.
وأضاف قلواك عقب اجتماع “مسار الشرق” بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأن وفد الحكومة استجاب لكل ما تقدّم به المسار، وأمّن الاجتماع على إنشاء صندوق لإعمار الشرق، فَضْلاً عن إشراف الحكومة على سلام وتعمير شرق السودان.
وأعلن قلواك عن تكوين لجنة مُشتركة من كل الأطراف لصياغة ما تم الاتفاق عليه، ونوّه إلى أنّ التفاوُض في “مسار الشرق” يسير بصُورةٍ طيبةٍ، وبشّر بالتوقيع على المسار خلال ساعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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