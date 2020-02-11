المالية تتجه للمنح والقروض لتمويل الموازنة

أعلن وزير المالية والتخطيط د.ابراهيم البدوي عن زيادة في تمويل الموازنة لعام 2020،من المصادرات الاتحادية بشقيها الضريبية والجمركية والتي بلغت 158 مليار جنيه ،بزيادة 8% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% من قبل، مبيناً أن النسبة الأعلى لتمويل الموازنة تأتي من الايرادات الذاتية وبلغت (253 ) مليار جنيه، أي فاقت الـ70-60%.

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وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته سونا، وجود مصادر أخرى لتمويل الموازنة منها المنح والقروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات تمويل عربية ودولية والبنك الاسلامي للتنمية والتعاون الدولي الثنائي، وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، ان 43% من اجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و48% من المؤسسات الدولية، 9% من التعاون الثنائي، مشيراً الى ان هنالك العديد من المؤسسات غير مقيدة بلائحة العقوبات الاقتصادية بل بسبب المتأخرات، وكشف بأن عدم سداد النظام البائد للمتأخرات تسبب في عدم الحصول على المنح لافتاً الى أنهم قد شرعوا في معالجتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)