حمدوك: تحديات تواجه الحكومة الانتقالية

أقر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بالتحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية، ونوه إلى أن الحكومة تعمل على مواجهتها، والتي تتمثل في استحقاقات السلام، وإعادة تهيئة الاقتصاد السوداني ومعالجة التشوهات التي أحدثها النظام السابق فيه.

وخاطب حمدوك أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة (33) لرؤساء وحكام دول الاتحاد الأفريقي في جلسة الاتحاد الأفريقي الخاصة بالسلم والأمن.

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واستعرض حمدوك التطورات المهمة التي شهدها السودان بعد الثورة التي أسقطت نظام الحكم السابق، والتي أعقبت ذلك وأفضت لشراكة بين المكونين المدني والعسكري، والاتفاق على فترة انتقالية تعمل على التأسيس لنظام حكم ديمقراطي بالبلاد.

وأشار حمدوك بحسب صحيفة الجريدة، إلى الأثر الكبير للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وكذلك وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى جهود الحكومة وسعيها لإرساء قواعد لسلام مستدام، وتحقيق التنمية المستدامة تلبية لطموحات واحتياجات المواطن السوداني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)