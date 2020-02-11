الرياضي “ابراهومة” يمثل أمام محكمة (العمد) بالخرطوم

مثل الرياضي المعروف محمد ابراهيم هارون (ابراهومة)، عضو تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط، أمس أمام محكمة (العمد) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي جلال العاقب وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها مجموعة من فلول النظام البائد اتهموه بالتعدي و كسر اقفال أحد الاندية الرياضية بمنطقة الديوم الشرقية كان مستخدماً للمؤامرات بالحي، وأرجات المحكمة الجلسة الى السابع عشر من الشهر الجاري للسير في إجراءات القضية.

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وتشير وقائع القضية بحسب صحيفة الجريدة، الى أن عدداً من فلول النظام البائد تقدموا ببلاغات وصفت بـ”الكيدية” في مواجهة “ابراهومة” واتهمته بكسر اقفال أحد الاندية الرياضية بالديوم الشرقية كان مستخدماً من الفلول سابقاً لحياكة المؤامرات والدسائس بالمنطقة و على اثر ذلك أوقفت الشرطة عضو لجان المقاومة واطلقت سراحه بالضمان العادي بعد تجمهر العشرات من ثوار الخرطوم خارج أسوار قسم الشرطة لحين احالة ملف الدعوى للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)