ارتفاع أسعار السلع بمدني و(6) جنيهات للرغيفة الواحدة

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تواصل ارتفاع الأسعار بصورة جنونية بودمدني خاصة السكر الذي ارتفع سعر الجوال منه إلى ٣ آلاف جنيه لزنة ٥٠ كيلو ، فيما تراوحت أسعار السكر زنة ١٠ كيلو ما بين ٦١٠ إلى ٦٣٠ جنيه، بينما تراوحت أسعار السكر زنة ٥ كيلو ما بين ٣١٠ إلى ٣٣٠ جنيهاً.

وتواصلت احتجاجات المواطنين أمس أمام مباني حكومة ولاية الجزيرة نتيجة الأزمة الطاحنة التي تشهدها المدينة في الخبز الذي وصل سعر القطعة فيه بالسوق السوداء إلى ٦ جنيهات مع الندرة بنوافذ المخابز التي خرجت معظمها عن الخدمة نتيجة انعدام الدقيق، وكشفت صحيفة الجريدة، عن تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام عدد من المخابز في انتظار سلعة الخبز التي أصبحت “حديث المدينة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)