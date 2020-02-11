تجاوزات بمليارات الجنيهات بمنتزه أمبدة العائلي

التاريخ: 11-فبراير-2020
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كشفت لجان مقاومة أمبدة عن تجاوزات مالية ، في منتزه امبدة العائلي بأمدرمان منذ العام 2007م ، وقالت اللجان ان الدخل الشهري لتذاكر الدخول قدر بقيمة مليار جنيه، فيما قدر دخل ايجار المسرح للمناسبات بقيمة 500 الف جنيه، بالاضافة لمتوسط دخل الصالة الشهري 400 ألف جنيه ، الحمامات 250 الف جنيه، بجانب ايجار الدكاكين الذي يقدر بقيمة مليار و50 الف جنيه شهرياً.
وبحسب مستندات تحصلت عليها صحيفة الجريدة عقد ايجار المنتزه بين المستأجر صلاح أحمد، محلية أمبدة تم إلغاءه منذ العام 2007م، وقالت لجان المقاومة منذ ذلك الوقت لم يطرح المنتزه في عطاء للاستئجار وظلت أمواله مجهولة منذ العام 2007.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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