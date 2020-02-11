السجن سبع سنوات على المُتّهم باختطاف أمير الهبانية

أصدرت محكمة جنايات القسم الشرقي بالخرطوم، حكماً بالسجن سبع سنوات على المُتّهم باختطاف أمير قبيلة الهبانية الأمير جابر إبراهيم بخيت بغرض الابتزاز.

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وتتلخّص الوقائع في قيام المحكوم عليه باختطاف الأمير جابر من أمام منزله بضاحية كافوري في أكتوبر الماضي، حيث أفاد المحكوم لحظة اختطافه للأمير جابر بأنه يتبع لجهة نظامية.

وبذل المجني عليه الأمير جابر بحسب صحيفة الصيحة، جُهداً كَبيراً في مُتابعة قضيته مع الأجهزة المُختصة حتى وصلت لإصدار الحكم بالسجن سبع سنوات على المُتّهم بعملية الاختطاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)