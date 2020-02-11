الحرية والتغيير: غازي صلاح الدين أحد رموز التزوير في الحركة الإسلامية

وصف القيادي في قوى الحرية والتغيير فيصل بابكر، الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن بأنه رمز من رموز التزوير في الحركة الإسلامية، مضيفاً أنه الآن يتباكى على الحرية، وانتقد بابكر فيصل في ندوة عن الوثيقة الدستورية ودور ديوان الزكاة أمس بمقر الديوان الاتحادي إن حديث غازي صلاح الدين عن الاقصاء.

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وأشار إلى أن مواقفه عندما كان في وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والاعلام كانت ضد الحريات، داعياً الحركة الإسلامية إلى وقفة صادقة مع النفس بعد أن أصبحت منبوذة من كل الناس حتى من أبناء رموزها، وقال بابكر فيصل بحسب صحيفة الجريدة، إن الحركة الإسلامية مواجهة بتحديات كبيرة منها المأزق الفكري الذي يتطلب مراجعات فكرية والمأزق السياسي الذي واجه مشروعهم وموقفهم من الحرية بالإضافة إلى التحدي الأخلاقي لمشروعهم الذي انتهى إلى سرقة أموال الزكاة والحج والعمرة، بعد أن جاء ليربط قيم السماء بالأرض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)