مكافحة التهريب تحبط تهريب وقود مدعوم للمرة الثانية

التاريخ: 11-فبراير-2020
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تمكنت مكافحة التهريب بولاية كسلا من إحباط محاولة تهريب مواد بترولية وقود مدعوم بإحدى محطات الوقود بمحلية غرب كسلا وتعتبر هي الضبطية الثانية لمكافحة التهريب كسلا في أقل من (72) ساعة.
وأفاد العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا بحسب صحيفة الجريدة، أن قوات الإدارة تمكنت من إحباط محاولة تهريب الوقود بمداهمة محطة الوقود في الثانية صباحاً والعثور على ناقلة وقود مدعوم ويعمل مهربون على تفريغ حمولة الناقلة في جركانات كبيرة محملة على متن مركبات (بكاسي)، للشروع في عملية التهريب إلى احدى دول الجوار، مضيفاً أنه تم القبض على عدد ثلاثة متهمين، وقد حرزت محطة الوقود من قبل لجنة مكونة من اللجنة الأمنية بالولاية وإدارة البترول لتحقيق الإجراءات القانونية.
وتفيد متابعات بأن إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا أحبطت محاولة تهريب وقود مدعوم قبل يومين ومواد غذائية وهي لا تألوا جهداً في حراسة الحدود الشرقية للبلاد وإفشال كافة محاولات تهريب السلع الإستراتيجية خارج البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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