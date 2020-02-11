زيادة في الأسعار بسبب فيروس”كورونا”

كشف تجار بالخرطوم عن ارتفاع جنوني في الأسعار خلال هذه الأيام التي تعيش فيها الصين حالة من الرعب بسبب فيروس”كورونا”.

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وقال تجار خلال جولة لمصادر، بأسواق الخرطوم أمس إنّه حال استمرار توقف الاستيراد من الصين سوف تستمر هذه الزيادات. وألمحوا إلى أنّ تجارتهم تحوّلت إلى دول أخرى مثل الهند.

وقال التجار بحسب صحيفة آخر لحظة، إنّ هنالك أعداداً كبيرة من التجار يخزنون بضائع تمّ شراؤها قبل ظهور الفيروس وتم توزيعها بالأسواق بأسعار عالية جداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)