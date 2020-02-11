الشفيع خضر يكشف معلومات جديدة

التاريخ: 11-فبراير-2020
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كشف د. الشفيع خضر عن أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني هو الذي رتب لقاء البرهان برئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ، وأنكر خضر أن يكون هو عراب النظام الحالي.
وقال الشفيع لصحيفة الجريدة: هذه قناعات مترسخة لدى بعض النخب، وتعود لعلاقتي الممتدة بحمدوك وإستقبالي له في أيامه الأولى فكثير من رأوني أجلس معه في ذاك الوقت ساعتين في اليوم ظنوا أنني (العراب) ، وأضاف: تربطني علاقة بالشيخ خضر ولم أختاره للعمل مع حمدوك فهو أكثر شخص مقرب منه ، وإختاره للعمل معه لقدارته التنفيذية أما قطان فليس مديراً لمكتبه ، ووصف خضر اداء الحكومة بالضعيف وعاب عليها عدم تنوير المواطنين، وكشف حيثيات الفيديو المسرب وأوضح أنه لقاء (عادي) تم في (رحلة) اجتماعية ، وزاد (أفتكر حمدوك على علم بلقاء عينتبي) وما ذكرته في الرحلة (تحليل) وكشف عن لقاء جمعه بالبرهان خرج من بانطباع أنه وطني ومهموم بقضايا المواطنين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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