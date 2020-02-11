مواطنون يغلقون جسر المنشية احتجاجاً على أزمتي الخبز والمواصلات

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أغلق مواطنو شرق النيل أمس جسر المنشية الرابط بين الخرطوم وشرق النيل احتجاجاً على أزمتي الدقيق والوقود. Advertisements فيما تصاعدت موجة الاحتجاجات الغاضبة على سوء الاوضاع المعيشية بمحلية شرق النيل في مناطق الحاج يوسف والجريفات. وقال مواطنون لصحيفة الجريدة، أمس إن الحكومة الانتقالية فشلت في حل الأزمة الاقتصادية من توفير الخبز والوقود والتعامل مع تلك التحديات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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