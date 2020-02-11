والي الخرطوم يوجه باكمال محطة ود دفيعة لحل مشكلة النفايات

وجه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بتسريع إكمال محطة ود دفيعة لضغط النفايات لتساهم في معالجة مشكلة النفايات بمحليتي الخرطوم بحري وشرق النيل، وأكد لدى زيارته التفقدية أمس للمحطة ومحطة معالجة الصرف الصحي يرافقه معتمد محلية شرق النيل ومعتمد بحري ومدير عام وزارة البنى التحتية ومديرو هيئة نظافة الولاية والصرف الصحي، وأكد ضرورة المضي قدماً لاكمال مشاريع البنى التحية والتوسع الافقي في المحطات الوسيطة لتقليل تكلفة نقل النفايات من الأحياء السكنية والاسواق، وأشار عابدون الى أن الولاية تعمل على ازالة المعوقات لانتشار الخدمات التي تقدم للمواطن في مجال اصحاح البيئة والخدمات الأخرى.

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ووجه الوالي إدارة الصرف الصحي وفقاً لصحيفة الجريدة، بوضع المعالجات العاجلة لكسورات مياه الصرف الصحي بالإضافة لاعداد دراسات فنية لزيادة السعة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي بالولاية لإدخال مزيد من الأحياء وربطها بالشبكة العامة وتعرف الوالي على الجهود الجارية بمحطة ود دفيعة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها لري الأشجار والحزام الأخضر بحدود الولاية مع الولايات المجاورة والتي تسخدم فيها نظام (BSR) الالماني كأحدث الانظمة العالمية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)