مصادر تكشف تفاصيل مُثيرة عن “بيوت الأشباح”

كَشَفَ عددٌ من الذين اُعتقلوا في فترة حكم نظام الإنقاذ البائد، معلومات جديدة وتفاصيل مُثيرة عن مُعتقلات “بيوت الأشباح”.

وروى مُعتقلون سابقون في تحقيق لمصادر، كيف كانوا يعيشون في “بيوت الأشباح” التي يُنقلون إليها معصوبي العينين، وتَحَدّثَ علي العوض، وهو مِن أوائل المُعتقلين في النظام البائد عن طريقة اكتشافهم لـ”بيت الأشباح” الذي وُضِعوا فيه هُو وجعفر بكري علي من حي السّجّانة المُوظف بإدارة المحاكم، وعبد المنعم عبد الرحيم – أعمال حرة، ومُعتقل من اللاماب هو الشيخ الخضر المُوظّف بوزارة المالية، حيث نالوا صُنُوفاً من العذاب والقهر!!

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فيما كشف رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي التيجاني مصطفى بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من مواقع تلك البيوت، وقال إنّه شخصياً تعرّض للاعتقال لفتراتٍ طويلة وقتذاك، وذكر أنّه اُعتُقل في “بيت أشباح” بشارع البلدية، في منزل يقال إنّه لمامون عوض أبو زيد، وأشار لوجود بيت آخر بالعمارات، وأكد تعرُّضه لمُعاملة سيئة.

وكشف التحقيق عن وجود “بيوت أشباح” في عدد من أحياء الخرطوم الراقية، وروى المُعتقلون السَّابقون تفاصيل دقيقة عن تلك الفترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)