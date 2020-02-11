نيابة الفساد تحجز أراضي منظمة شهيرة

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة حجزت نيابة مكافحة الفساد امس الاثنين على “10” قطع اراضي تمتلكها منظمة “البر والتقوى” الخيرية بمنطقة جبرة جنوب الخرطوم وذلك لوجود شبهة فساد. Advertisements وبحسب التحريات الاولية فان لجان المقاومة بمنطقة جبرة دونت بلاغاً بنيابة الفساد افادت فيه بحسب صحيفة السوداني الدولية بان الاراضي التي تمتلكها المنظمة وهي “10” قطع ارض منحتها الحكومة السابقة للمنظمة وتم انشاء استثمارات اخرى عليها، ووفقاً للتحريات الاولية فان صاحبة المنظمة زوجة احد القادة في النظتم السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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