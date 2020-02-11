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مُذكِّرة تُطالب بإغلاق خلاوي البكري في الجنينة

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التاريخ: 11-فبراير-2020

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مُذكِّرة تُطالب بإغلاق خلاوي البكري في الجنينة

تسلّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بمكتبه أمس، مُذكِّرة من أبناء الجنينة بالخرطوم، تُطالب بإغلاق خلاوي البكري في المدينة.

 

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ونفّذ أبناء الجنينة أمس، وقفة احتجاجية أمام الوزارة على خلفية أحداث خلاوي ود البكري لتحفيظ القرآن الكريم، والتي تَمّ فيها تعذيب (23) طفلاً حتى الموت.

 

 

وطَالَبَت مُذكِّرة أبناء الجنينة بحسب صحيفة الصيحة، بإغلاق تلك الخلاوي، التي وَصَفُوها بأنّها لا تمُت للإنسانية بِصِلةٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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