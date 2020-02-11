“الصمغ العربي” تكشف عن فساد بشأن “الأوراق المالية”

شرعت شركة الصمغ العربي ومجلس إدارتها في اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية ولجنة التفكيك بشأن قرار اللجنة بحل المجلس وإعفاء المدير العام بموجب قانون التفكيك.

فيما كشف المدير العام عوض الله إبراهيم آدم، عن شبهة فساد طالت تحويل المقر الرئيسي للشركة لسوق الأوراق المالية بتوجيه من الرئيس المخلوع.

Advertisements

وقال عوض الله بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الشركة لم تتسلم حتى الأمس قراراً مكتوباً من اللجنة، وإنما سمعت به من وسائل الإعلام، لكن مجلس الإدارة ظلّ في حالة انعقاد مستمر، وأجرى اتصالات بالمسؤولين، بجانب لقاء مباشر مع نائب رئيس لجنة التفكيك، عضو المجلس السيادي محمد الفكي، نقل له كل الحقائق الخاصة بالشركة والمتمثلة في امتلاك المنتجين (78%) من أسهمها ونصيب الحكومة (28%) فقط، وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة يمكن للجنة تبديلهم.

واتهم عوض الله، النظام البائد بتدمير الشركة وإفقادها الكثير من أصولها، وقال إن الفكي أكد تفهّمه لقضايا المنتجين وحرصه على حل مشاكلهم، ووعد بمراجعة القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)