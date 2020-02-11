مفوضية الاختيار تنفي صدور قرار باختيار الكوادر الوسيطة بـ (الخارجية)

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة نفت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية ما رشح عن اختيار الكوادر الوسيطة بوزارة الخارجية. Advertisements وكذب مصدر رفيع بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية ما نشر في احدى الصحف، واوضح المصدر ان اجراءات اختيار الكوادر الوسيطة بوزارة الخارجية لم تكتمل نسبة لمخالفة اجراءاتها للوائح والضوابط التي تحكم الاسس لاختيار الوظيفة العامة، وأكد المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية انه لم يصدر اي قرار من مفوضية الاختيار للخدمةالمدنية القومية بالخصوص، وأشار المصدر الى انه في ما ذكر بشان الايادي الخفية واتهام المفوضية يعرض قائله للمساءلة القانونية بحكم موقعه السابق كمدير لادارة شؤون الاختيار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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