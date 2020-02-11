 (حُقُوق الإنسان) تُخاطب صندوق الإسكان بشأن وفيات “أبو سعد”

كَشَفَت المفوضية القومية لحُقُوق الإنسان، عن مُخاطبتها لصندوق الإسكان والتعمير بشأن قضية وفاة (36) شخصاً وإصابة (24) آخرين بمرض غريب جرّاء الحفريات بمنطقة “أبو سعد”.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمفوضية اللواء (م) عماد الدين مضوي، إنّ الصندوق لم يلتزم بعلاج المُصابين وجبر الضرر للمُتوفين بعد وعده بها، وأكد أن المفوضية ستُخاطب الصندوق مرةً أخرى، إضافة لوزارتي الصحة الاتحادية والولائية بشأن المرض.

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من جانبها، قالت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل خلال المُنتدى الشهري أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّه لا يُمكن تحقيق التنمية المُستدامة بدون حُقُوق إنسان والعكس، وأضافت بأنّه يجب على الحكومة إنفاذ معايير حقوق الإنسان واتّخاذ خيارات حقيقية لحياة جيدة للأجيال القادمة، مما يلقي عبئاً أكبر على المُؤسّسات الوطنية.

فيما قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوسف أحمد: يجب الاستفادة من حُقُوق الإنسان في التنمية المُستدامة، وأكّد أنّ الـ(5) أهداف المطروحة ليست كافية للقضاء على الفقر والجهل، ونوّه لإدراج أهدافٍ جديدةٍ للعام 2030م تتعلّق بالحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وحُقُوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)