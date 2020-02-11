التاريخ: 11-فبراير-2020
7 مشاهدة
كَشَفَت مصادر، عَن عَدم التزام المطاحن بتوفير (70) ألف جوال دقيق يومياً، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة.
ووفقاً للمصادر فإن عدداً من أصحاب المخابز أكدوا أنّ الكميات المُستهدفة لا تفي لسد الفجوة بالبلاد، وأنّها أقل من الكمية المطلوبة.
وتَوَقّع مَصدرٌ تفاقُم أزمة الخُبز خلال الأيام المُقبلة لتوقُّف استيراد الخميرة من دولة الصين وارتفاع أسعارها بصُورةٍ كبيرةٍ، الأمر الذي وَصَفَهُ بالكارثة. وبحسب صحيفة الصيحة، طَالَبَ المصدر الدولة برفع الدعم عن الدقيق للخُرُوج من الأزمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب مخابز: المطاحن لم تلتزم بتوفير الدقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.