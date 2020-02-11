أصحاب مخابز: المطاحن لم تلتزم بتوفير الدقيق

كَشَفَت مصادر، عَن عَدم التزام المطاحن بتوفير (70) ألف جوال دقيق يومياً، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة.

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ووفقاً للمصادر فإن عدداً من أصحاب المخابز أكدوا أنّ الكميات المُستهدفة لا تفي لسد الفجوة بالبلاد، وأنّها أقل من الكمية المطلوبة.

وتَوَقّع مَصدرٌ تفاقُم أزمة الخُبز خلال الأيام المُقبلة لتوقُّف استيراد الخميرة من دولة الصين وارتفاع أسعارها بصُورةٍ كبيرةٍ، الأمر الذي وَصَفَهُ بالكارثة. وبحسب صحيفة الصيحة، طَالَبَ المصدر الدولة برفع الدعم عن الدقيق للخُرُوج من الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)