توقف انتاج مصنع أسمنت ربك

التاريخ: 11-فبراير-2020
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توقف انتاج مصنع اسمنت ربك منذ اكثر من اسبوع وذلك نتيجة الحريق الذي شب بالغلايات البخارية “القيزانات” وقالت مصادر بان من بين اسباب التوقف عدم توفر الوقود.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة السوداني الدولية ان انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها بعد غد الخميس، والتي سيحضرها المساهمون ربما تصدر قرارات ابدال واحلال في مجلس الادارة ما جعل المستأجر يمسك عن توفير الوقود، كما توقف العمل بالمحاجر، هذا ولاحظت تحركات للعاملين الذين شملتهم قرارات الفصل التعسفي التي اعقبت خصخصة المصنع في العام 2011 والبالغ عددهم اكثر من “600” عامل، المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم وأسرهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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