أعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي، عن تعويم سعر الصرف لقطاع الصادر، وتحويلات المغتربين، مع الاحتفاظ باستقرار الدولار الجمركي.

وكشف وزير المالية د، ابراهيم البدوي. عن قيام “دلالة” لتسييل الاصول والعقارات المنهوبة، لاستخدامها في دعم موازنة ٢٠٢٠م، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاح، وذلك وفق معايير محكمة وشفافة، ثم اتخاذ قرارات ومراجعة كل السياسات للحد من التجنيب، مشددا بحسب صحيفة السوداني الدولية امس الاثنين على أن كل الاموال المجنبة نقدا او اصول، سيتم تسليمها الى وزارة المالية.

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واكد الوزير حتمية رفع الدعم عن البنزين، واوضح البدوي، عن دخول وزارة المالية في كل مجالس الادارات للمؤسسات والشركات التجارية المدنية والعسكرية، ولابد بان تؤول للوزارة، اما ذات الطابع العسكري التابعة للتصنيع الحربي سيترك أمرها للجيش.

مشيراً الى خيارات بدائل التحويل النقدي المباشر للمواطنين، وانها اكثر عدالة وتسهم في الوصول لفئات مستحقي الدعم، اضافة الى اتاحة الاختيار في استخدام الدعم النقدي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)