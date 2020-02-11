النيابة ترفض تدوين بلاغ ضد البرهان

التاريخ: 11-فبراير-2020
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في سابقة نادرة رفض وكيل نيابة الخرطوم شمال امس الاثنين تدوين بلاغ جنائي في مواجهة الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي بسبب لقائه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو في عنتيبي الاوغندية، وقرر وكيل النيابة احمد النور الحلا بعد النظر في الطلب المقدم من المحامي عمرو الطيب الشيخ وآخرون.
رفض فتح دعوى جنائية التزاما بالحصانة الواردة في الوثيقة الدستورية، وبحسب صحيفة السوداني الدولية كان عدد من المحامين قد تقدموا بالدعوى الجنائية لفتح بلاغ ضد رئيس المجلس السيادي تحت طائلة مواد تتعلق بقانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958م والقانون الجنائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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