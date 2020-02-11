اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النيابة ترفض تدوين بلاغ ضد البرهان

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-فبراير-2020

147 مشاهدة

النيابة ترفض تدوين بلاغ ضد البرهان

في سابقة نادرة رفض وكيل نيابة الخرطوم شمال امس الاثنين تدوين بلاغ جنائي في مواجهة الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي بسبب لقائه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو في عنتيبي الاوغندية، وقرر وكيل النيابة احمد النور الحلا بعد النظر في الطلب المقدم من المحامي عمرو الطيب الشيخ وآخرون.

Advertisements

 

 

رفض فتح دعوى جنائية التزاما بالحصانة الواردة في الوثيقة الدستورية، وبحسب صحيفة السوداني الدولية كان عدد من المحامين قد تقدموا بالدعوى الجنائية لفتح بلاغ ضد رئيس المجلس السيادي تحت طائلة مواد تتعلق بقانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958م والقانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة ترفض تدوين بلاغ ضد البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا